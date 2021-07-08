حكة فروة الرأس أسبابها ومتى تستدعي استشارة الطبيب

أكدّت الرابطة المركزية لمصففي الشعر الألمان وجود أسباب عديدة وراء حدوث حكة الرأس، وحددت هذه الأسباب بغسيل الشعر المتكرر، والإكثار من استخدام مجففات الشعر، بالإضافة إلى التعرض لأشعة الشمس لأوقات طويلة خاصةً في فصل الصيف، والسباحة في الماء المالح والماء الذي يحتوي على الكلور.

وأشارت الرابطة الألمانية لوجود أسباب أخرى لحدوث حكة فروة الرأس كحساسيتها من مواد معينة موجودة في منتجات العناية بالشعر.

وأوضحت بأنّ هذه الحكة قد تكون مؤشراً في بعض الحالات على الإصابة بالعدوى الفطرية، خاصةً إن رافقها أعراض أخرى كالاحمرار، ظهور البثور والقشرة.

وقالت الرابطة الألمانية إنّ هناك عدة طرق لمكافحة جفاف فروة الرأس منها استخدام شامبو غني بمواد الترطيب، أو وضع بضع قطرات من زيت الزيتون على فروة الرأس وتركها لعدة ساعات، أو استشارة الطبيب في حال كان الحكة ناجمة عن الإصابة بالعدوى الفطرية.

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