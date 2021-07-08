سامسونج تضيف فرداً جديداً لسلسلة Galaxy A

أضافت شركة سامسونج الكورية الجنوبية فرداً جديداً لسلسلة Galaxy A أطلقت عليه Galaxy A03s.

وسينبض بداخل هذا الجهاز بمعالج Media Tek Helio G35 ثماني النوى، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة One UI 3.1.

وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 750* 1600 بيكسل بتردد 90 هرتز، ومعدل سطوع 300 شمعة تقريباً، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 32 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 13 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، مكان لتركيب شريحي اتصال، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية أكدّت بأنّ الهاتف سينتمي لفئة الهواتف الرخيصة الثمن دن أن تكشف عن سعره وموعد طرحه في الأسواق.

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