كوسبيت الصينية تطلق ساعة ذكية بمواصفات خارقة

كشفت شركة كوسبيت الصينية عن ساعة ذكية بمواصفات تنافس الهواتف الذكية أطلقت عليها Optimus 2.

وستعمل هذه الساعة بمعالج Helio P22 ثماني النوى يعمل بتردد يصل إلى 2.2 غيغا هرتز، بالإضافة لوجود معالج ثاني مهمته تتبع الأنشطة الرياضية.

وزودت الشركة الصينية ساعتها بشاشة مقاس 1.6 بوصة ودقة عرض 400*400 بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية في هذه الساعة بسعة 64 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 4 غيغا بايت.

وستحتوي الساعة على كاميرا بدقة 13 ميغا بيكسل قابلة للتدوير بزاوية 90 درجة، مع فلاش وعدسة سوني، ومستشعر لقياس معدل ضربات القلب، ونسبة تشبع الأوكسجين، بالإضافة لبطارية بسعة 1260 ميلي أمبير تجعل البطارية تعمل من 3 إلى 5 أيام.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق العالمية ولا عن سعرها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية