يارا تطلق سادس أغاني ألبوم غير الناس

واصلت الفنانة اللبنانية يارا إطلاق أغاني ألبومها الجديدة غير الناس، حيث أطلقت الأغنية السادسة من الألبوم على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب والتي حملت اسم هلا مرحب.

ونشرت الفنانة اللبنانية على تويتر تغريدةً دعت من خلالها عشاقها للاستماع إلى الأغنية على موقع يوتيوب.

وحققت الأغنية الجديدة آلاف المشاهدات فور طرحها على يوتيوب وحظيت بإعجاب عشاق النجمة اللبنانية الذين تركوا العديد من التعليقات الإيجابية حولها.

وأغنية هلا مرحب من كلمات أصايل، وألحان البحر، وتوزيع حاتم منصور.

وكانت النجمة اللبنانية قد طرحت قبل مدة أغنية ساري التي كتبها محمد سعيد حارب ولحنها أدهم ووزعها نور هاشم، وأغنية يمرني طاريك التي كانت من تأليف سلطان بن سهيل وألحان سهيل.

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