سوني تطلق هاتف جديد بمواصفات رائعة

أزاحت شركة سوني اليابانية الستار عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات منافسة أطلقت عليه Xperia 1III.

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdrgon888 5G ثماني النوى الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 11، ومعالج رسوميات Adreno 660

وزودت الشركة اليابانية هذا الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 1644*3840 بيكسل بتردد 120 هيرتز، ومعدل سطوع 643 شمعةم، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 12 ميغا بيكسل لكل كاميرا من الكاميرات الثلاث.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 256 و512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، مكان لتركيب شريحتي اتصال، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن سعر الهاتف الجديد ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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