جوجل تواجه دعوى قضائية من 36 ولاية أمريكية بسبب إساءة استخدام نفوذها على متجر جوجل بلاي

يبدو أن شركة جوجل على أعتاب مواجهة دعوى قضائية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية. فمن خلال تقرير تم رصده على صحيفة Bloomberg الأمريكية هناك 36 ولاية أمريكية تتجهز من أجل إقامة دعوى قضائية ضد العملاق التقني “جوجل” بسبب إساءة استخدام نفوذه على متجر جوجل بلاي.

ومن المحتمل أن هذه الدعوى القضائية ستتهم جوجل بسبب إساءة استخدام نفوذها على متجر جوجل بلاي والرسوم المالية التي تفرضها على مطوري التطبيقات وعمليات الشراء التي تحدث بداخلها. وذكرت Bloomberg أن الدعوى القضائية القادمة ستكون في ولاية كاليفورنيا خلال أقرب وقت ممكن.

بالتأكيد مواجهة دعوى قضائية جديدة سوف تضيف المزيد من الضغوط القانونية على شركة جوجل، خاصة وأنها تواجه دعاوي قضائية أخرى متعلقة بمكافحة الاحتكار بسبب هيمنتها على عمليات البحث المستندة على الويب والإعلانات عبر الإنترنت. جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض العديد من القيود على شركة جوجل بسبب ممارسات البحث التي تتخذها على نظام أندرويد. والآن سيتعين عليها مواجهة حملة جديدة بسبب إساءة الاستخدام المزعومة لمتجر التطبيقات الخاص بها.

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تماماً مثل شركة آبل، واجهت شركة جوجل اتهامات كثيرة بسبب الاستفادة “الغير عادلة” من الرسوم الزائدة التي تفرضها على مطوري التطبيقات. وهذا ما دفع الشركة لتخفيض حصة الربح من 30% إلى 15%. مما ساعد المطورين المبتدئين “نظرياً”، ولكن للأسف جوجل لم تبدأ في تنفيذ هذه السياسة الجديدة إلا منذ 1 يوليو، ومن المتوقع أنها لن تكون بمثابة مبرر لتجنب رفع الدعوى القضائية ضدها.

في الحقيقة هذه الدعوى القضائية ستكون بمثابة الأمل الأخير الذي قد يسعد جميع مطوري تطبيقات أندرويد، حيث رفعت شركة Epic Games المسؤولة عن تطوير لعبة Fortnite دعوى قضائية ضد جوجل في أغسطس العام الماضي بسبب انتهاكها المزعوم لقوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية من خلال إجبار صانعي التطبيقات على استخدام نظام الدفع بداخل متجر جوجل بلاي في العديد من الحالات.

وبالتالي فمن المتوقع أن تنجح الدعاوى القضائية الجديدة في كبح جناح جوجل وإرغامها على تخفيف قبضتها وتخفيض نسبة الربح التي تشاركها مع مطورين التطبيقات والسماح بعمليات الدفع من الطرف الثالث.