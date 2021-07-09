تحديث iOS 15 – تعرف على ميزة عزل الصوت وكيفية تفعيلها في المكالمات!

تطبيق فيس تايم FaceTime في تحديث iOS 15 يأتي بالعديد من المزايا المهمة التي تحدثنا عنها سابقاً لكن هناك ميزة يجب التوقف عندها والحديث عنها بمزيد من التفصيل وهي ميزة عزل الصوت Voice Isolation. فما هي تلك الميزة وكيف تعمل؟ وكيفية تفعيلها؟

ميزة عزل الصوت في فيس تايم

أحياناً لا تكون الظروف المحيطة مناسبة لإجراء مكالمة فيديو عبر فيس تايم بسبب الضوضاء أو الأصوات التي تتداخل مع صوتك أثناء المكالمة.



هنا يأتي دور ميزة عزل الصوت Voice Isolation والتي تقوم بتحليل الصوت الداخل للميكروفون للتركيز على صوتك وتنقيته والعمل على إزالة الضوضاء والأصوات الأخرى في الخلفية حتى يستطيع الطرف الآخر سماعك بوضوح.

مع ميزة عزل الصوت في فيس تايم على تحديث iOS 15 سيتم كتم كافة الأصوات وإيصال صوتك فقط لا غير.

هناك ميزة أخرى نقيضة لها وهي ميزة شفافية الصوت Wide Spectrum Mode والتي تجعل الميكروفون يسجل كل ويرسل كل الأصوات: صوتك وصوت ما حولك، كلها بنفس الدرجة دون تمييز.

كيفية تفعيل ميزة عزل الصوت Voice Isolation في فيس تايم؟

لا توجد خيارات داخل تطبيق فيس تايم للتحكم بوضع المايكروفون، ولكن يمكن عمل ذلك من خلال مركز التحكم.

عند إجراء مكالمة عبر فيس تايم والذهاب إلى مركز التحكم سوف تلاحظ وجود اختصار خاص بوضع المايكروفون Mic Mode وهو افتراضياً مضبوط على الوضع القياسي Standard. بالإمكان الضغط عليه واختيار عزل الصوت Voice Isolation إذا أردت.

هل تعمل الميزة على التطبيقات الأخرى؟

ميزة عزل الصوت Voice Isolation أو شفافية الصوت Wide Spectrum ليس حصرية لتطبيق فيس تايم وليست مقتصرة عليه، بل هي أيضاً متاحة لأي تطبيق آخر من تطبيقات محادثات الصوت والفيديو.

بإمكان المطورين الاستفادة من الميزة الجديدة بتحديث تطبيقاتهم لتكون متوافقة معها. لذا قريباً وبعد إطلاق تحديث iOS 15 و iPadOS 15 رسمياً ستكون متاحة في باقي التطبيقات المشابهة لتطبيق فيس تايم.