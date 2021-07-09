بالأشباح.. الشرطة الإندونيسية تُخيف السكان من “كورونا”

اضطرت السلطات الإندونيسية إلى استخدام الحيلة لإخافة السكان ودفعهم للالتزام بقيود فيروس “كورونا”.

وقد استغلت المعتقدات الموجودة في البلاد والتي تؤمن بالقوى الغريبة؛ من أجل إخافة الناس، وطلبت من رجال الشرطة في مدينة “مالانج” ارتداء أقمشة بيضاء، ووضع أقنعة لأشخاص ماتوا بسبب “كورونا” ليظهروا أمام الشعب وكأنّهم أشباح.

وقالت السلطات المحلية إنّ السكان لا يعملون بالنصائح والإرشادات التي تصدرها وزارة الصحة، وهذا ما ساهم في زيادة عدد الإصابات بالبلد الآسيوي الذي سجّل الأسبوع الماضي أكثر من 4,500 حالة وفاة بالفيروس السريع الانتشار.

يُشار إلى أنّ إندونيسيا سجلت منذ انتشار الوباء فيها أكثر من مليونين و400 ألف إصابة بـ”كورونا”، توفي منهم أكثر من 63 ألف شخص.

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