وعكة صحية تُجبر هاني شاكر على إلغاء حفله في دار الأوبرا

اضطر الفنان المصري هاني شاكر إلى إلغاء حفله الذي كان مقررًا، مساء أمس الخميس، على مسرح النافورة في دار الأوبرا في القاهرة، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة؛ أدخلته العناية المركزة.

ونشر نقيب المهن الموسيقية في مصر، مقطع فيديو على حسابه الرسمي في “إنستجرام”، ظهر فيه وهو في قسم العناية المركزة، وطمأن عشاقه على صحته.

وتقدم أمير الغناء العربي باعتذار من جمهوره بسبب إلغاء الحفل، وقال إنّه استيقظ في الصباح ووجد نفسه مرهقًا، وضربات قلبه غير مستقرة، وأكدّ أنّ الطبيب طلب منه البقاء في العناية المركزة لمدة 48 ساعة.

وتفاعل عشاق النجم المصري، بشكلٍ كبيرٍ، مع منشوره، وتمنوا له الصحة والعافية.

وكان النجم المصري قد أجرى، مساء الأربعاء الماضي، آخر بروفات الاستعداد للحفل الذي كان سيُقام بحضورٍ جماهيري.

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