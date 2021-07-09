للمرة الثالثة – سامسونج تكتفي بدقة 108 ميجابكسل من أجل هاتف جالكسي S22 Ultra

مما لا شك فيه أن العملاق الكوري سامسونج يعمل على تطوير سلسلة هواتف جالكسي S 22 خلال الوقت الحالي. وهناك العديد من التسريبات التي شهدناها خلال الآونة الماضية التي تؤكد على احتمالية تحديث كاميرا الهاتف الرئيسية بشكل لم يسبق له مثيل، ولكن يبدو أن دقة الكاميرا لن تكون من أولويات الشركة.

فحسب تسريب تم نشره على حساب Ice Universe على موقع Weibo فلقد تبين أن هاتف جالكسي S22 Ultra سوف يحصل على كاميرا ذات مستشعر دقته 108 ميجابكسل. وهذا يعني أنه من الوارد أن يكون نفس المستشعر المتواجد بالفعل في سلسلة جالكسي الجيل الحالي والذي تواجد أيضاً في هاتف جالكسي S20 Ultra.

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بالتأكيد سامسونج سوف تعمل على تحسين المستشعر وتعزيز قدراته من أجل التقاط صور عالية الجودة، ولكن هل يا ترى ستكون قادرة على منافسة الهواتف الرائدة الأخرى التي توفر صور ذات تفاصيل استثنائية؟ في الحقيقة بعض التسريبات السابقة كانت تؤكد على أن كاميرا هاتف جالكسي S22 Ultra سوف تحصل على كاميرا منظار periscope مع ميزة التقريب المستمر الذي لا يعتمد على القياس الرقمي من أجل إنتاج صور حادة. وربما أيضاً سوى نرى كاميرا أسفل الشاشة.

على كل حال نحن نتوقع أن يتم إطلاق سلسلة هواتف جالكسي إس 22 خلال الربع الأول من عام 2022 وليس قبل ذلك. وعلى الرغم أننا كنا نأمل أن نحصل من جالكسي S22 Ultra على كاميرا أفضل قليلاً يمكنها منافسة هواتف “الفلاج شيب” الأخرى، إلا أننا ينبغي أن نعترف بأن مستشعر 108 ميجابكسل المتواجد الآن قادر على إنتاج لقطات احترافية بدون أدنى شك.

هذا كله يعني أن سامسونج ليست مهتمة بسباق “الميجابكسل” التي تخوضه بعض الشركات الصينية الأخرى وعلى رأسهم شاومي. يبدو أن العملاق الكوري “سامسونج” راضي تمام الرضاء بدقة 108 ميجابكسل من أجل كاميرات هواتفها الرائدة جالكسي إس ألترا. على كل حال سننتظر لنرى كيف ستكون شكل كاميرا الجيل التالي من هواتف جالكسي إس.