دراسة جديدة تربط بين فقدان الأسنان والخرف

كشف دراسةٌ أمريكيةٌ جديدةٌ، نشرت في مجلة طب الرعاية طويلة الأمد، عن وجود علاقة بين فقدان الأسنان عند كبار السن، وإصابتهم بالزهايمر.

وقال الباحثون إنّ كبار السن الذين يفقدون أحد أسنانهم؛ مُعرّضون للإصابة بالضعف الإدراكي والخرف، وأكدّوا أنّ هذا الاحتمال يزداد مع فقدان أسنان إضافية.

وأشار العلماء إلى أنّ علاج الأسنان بشكل مبكر يحمي من التدهور، وقالوا إنّ الأشخاص الذين قاموا بتركيب طقم أسنان لم يعانوا من أي مشاكل إدراكية.

وبرر الباحثون الأمر بأنّ فقدان الأسنان يؤدي إلى حدوث مشاكل في المضغ، وهذا بدوره يؤدي إلى حدوث نقص تغذية في الدماغ، أو تغيرات كيميائية دماغية.

وأكدّ الباحثون أنّ الأشخاص البالغين الذين فقدوا عددًا من أسنانهم كانوا معرّضين للإصابة بالضعف الإدراكي بنسبة 50%، والخرف بنسبة 30% مقارنةً بالأشخاص الذين لم يفقدوا أسنانهم.

ووجد الباحثون أنّ فقدان كل سن يزيد من احتمال الإصابة بالضعف الإدراكي بنسبة 1,4%، والخرف بنسبة 1,1%.

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