كافيار تكشف عن إصدارات فاخرة ومحدودة من هاتف Mate 40 Pro

كشفت شركة “كافيار” الروسية عن إصدارات فاخر ومحدودة من هاتف Mate 40 Pro.

وجاءت هذه الإصدارات بجسم مصنوع من الحجر الكريم اليشم أو الذهب الخالص أو التيتانيوم.

وسيعمل الإصدار عليه Precious Harmony بمعالج HiSilicon Kirin 9000 5G الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

زودت الشركة الروسية هذا الجهاز بشاشة AMOLED مقاس 6,76 بوصة، وكاميرا ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل، وستوفر الشركة منه ثماني نسخ فقط، ستطلق بسعر يتراوح ما بين 64 و 170 ألف يورو.

أما الإصدار Precious Harmony؛ فسيَأتي بجسم مصنوع بشكل جزئي من الذهب الخالص عيار 18 قيراط، مع الحجر الكريم اليشم.

في حين سيأتي الإصدار Dragon’s Son بسعر 5,820 يورو، وبأعدادٍ محدودةٍ لا تتجاوز 16 نسخة، وسيكون جانبه الخلفي مطليًا بالذهب الخالص.

بينما سيَأتي الإصدار Gohua بجسم مصنوع من التيتانيوم مع بعض العناصر من اليشم، وستوفر الشركة منه 76 نسخةً، نُقشت عليها مناظر طبيعية بالليزر من المناظر الطبيعية الصينية.

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