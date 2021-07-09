هاتفٌ جديدٌ من فيفو.. وهذه مواصفاته

أزاحت شركة “فيفو” الصينية الستار عن هاتفٍ جديدٍ يعمل بشكل متوافق مع شبكات الجيل الرابع، أطلقت عليه Vivo Y53s 4G.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج Helio G80 SoC ثماني النواة، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Fun touch OS 11.1.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6,58 بوصة، وجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 90 إلى 60 هرتز، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل؛ أما الكاميرا الخلفية فتأتي ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغابايت قابلة للزيادة من خلال تركيب بطاقة ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية؛ فتصل سعتها إلى 8 غيغابايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة خمسة آلاف ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات، بالإضافة لمنفذ 3,5 للسماعات.

يُشار إلى أنّ الشركة الصينية ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 305 دولارات أمريكية.

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