تحديث iOS 15 – كيفية استخدام ميزة ملخص الإشعارات على الايفون والايباد ؟l

في تحديث iOS 15 ركزت ابل كثيراً على تطوير نظام الإشعارات وأضافت إليه المزيد من الخصائص على مستوى الشكل والوظيفة ومن المزايا الجديدة ميزة ملخص الإشعارات أو Notifications Summary التي سوف نستعرضها بشيء من التفصيل في هذا المقال.

ما هي ميزة ملخص الإشعارات في تحديث iOS 15 و iPadOS 15 ؟

باختصار هي ميزة تجعل قادراً على تجميع الإشعارات الغير عاجلة وإرسالها لك دفعة واحدة في وقت محدد في اليوم أو الليلة.

يمكن التحكم في موعد عرض ملخص الإشعارات في فترة الصباح والمساء، كما سيتم ترتيب الإشعارات وفقاً للأهمية حتى لا تفقد الإشعارات المهمة.

هذه ميزة مهمة للغاية وخاصةً لأولئك الذين تتشتت أذهانهم بسهولة بسبب سيل الإشعارات الذي يصلهم على مدار اليوم.

هذه الميزة يمكنها أن تجمع لك الإشعارات الواردة من التطبيقات التي تحددها في الأوقات المناسبة لك وبالمعدل الذي تريد.

كيف تفعيل و استخدام ميزة ملخص الإشعارات في iOS 15 و iPadOS 15 ؟

ميزة ملخص الإشعارات متاحة على تحديث iOS 15 و iPadOS 15 أي أنها ستتوفر على الايفون والايباد معاً، وهي ليست مفعلة بشكل افتراضي بل تحتاج إلى تفعيلها يدوياً من خلال الإعدادات.

لتفعيل هذه الميزة على تحديث iOS 15 و iPadOS 15 قم بالذهاب إلى الإعدادات Settings > الإشعارات Notifications > الملخص المجدول Scheduled Summary.

أولاً قم بتفعيلها، ثانياً قم باختيار عدد مرات وصول الملخص إليك على مدار اليوم، ثالثاً حدد توقيت وصول الملخص إليك في كل مرة، رابعاً قم بتحديد التطبيقات التي تود تضمين الإشعارات الخاصة بها في الملخص.

بالإمكان التحكم في كل الجوانب السابقة لميزة ملخص الإشعارات كما سبق وأشرنا، كما يمكن تعطيلها بشكل كامل إذا أردت ذلك باتباع نفس الخطوات.

هناك أيضاً بعض المزايا الجديدة في الإشعارات مثل إعادة تصميمها وجعل الأيقونات أكبر حجماً مع إظهار صورة جهة الاتصال، وكذلك خيارات أكثر لكتم الإشعارات المزعجة، وغير ذلك. ( مقال ذو صلة: تحديث iOS 15 – ما الجديد في الإشعارات؟ ).