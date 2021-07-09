زوجان يُثيران جدلاً كبيرًا بسبب تصرفهما المتهور

أثار زوجان بريطانيان جدلاً كبيرًا في بريطانيا بعدما قاما بوضع ابنهما الرضيع على سكة القطار؛ من أجل التقاط صورة سيلفي.

وقالت السلطات البريطانية إنّ كاميرا المراقبة في غوينيد بويلز، التقطت صورًا للوالديْن وهما يقومان بوضع ابنهما الرضيع على سكة القطار قبل أن يلتقطا الصورة.

وحذّرت السلطات البريطانية النّاس من تكرار مثل هذه التصرفات التي تُهدد حياتهم وحياة أبنائهم، وقالت إنّها ستتحقق مع الوالديْن اللذيْن لم تكشف هويتهما.

وأثار تصرف الوالديْن غضبًا كبيرًا في بريطانيا، حيث طالب بعض الأشخاص بأخذ الطفل من والديْه بسبب تصرفهما غير المسؤول، وقالوا إنّهما غير جديريْن بتربية الطفل، في حين طالب البعض الآخر بسجنهما كي لا يُكرّرا مثل هذه الحوادث الخطيرة.

يُذكر أنّ بريطانيا شهدت، خلال الفترة الماضية، تسجيل العديد من الحوادث الخطيرة بسبب رغبة بعض الأشخاص في التقاط صور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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