التفاعلات الدوائية أعراضها وطرق الوقاية منها

أفاد اتحاد روابط الصيادلة الألمان بأنّ احتمال حدوث تفاعلات دوائية يزيد في حال كان المريض يتناول أكثر من 3 إلى 5 أدوية بشكلٍ يومي.

وحدد الاتحاد العلامات التي تدّل على حدوث التفاعلات الدوائية، بمتاعب الجهاز الهضمي، الصداع، الدوار، وآلام المفاصل.

وللوقاية من هذه التفاعلات يجب أن يقوم المريض الذي يتناول عدّة أدوية في يوم واحد لإعداد خطة يومية تشمل الأدوية، موعد تناولها، وغرض تناولها، وجرعتها.

أو الاستفادة من التطبيقات الخاصة بتناول الأدوية، والتي تنظم مواعيدها للمريض بدقة كبيرة وتحميه من حدوث هذه التفاعلات.

ودعا اتحاد روابط الصيادلة الألمان المرضى لاستشارة الطبيب عند الشكل أو في حال ظهرت أعراض غير مألوفة بعد تناول الدواء.

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