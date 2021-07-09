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التفاعلات الدوائية أعراضها وطرق الوقاية منها

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد اتحاد روابط الصيادلة الألمان بأنّ احتمال حدوث تفاعلات دوائية يزيد في حال كان المريض يتناول أكثر من 3 إلى 5 أدوية بشكلٍ يومي.

وحدد الاتحاد العلامات التي تدّل على حدوث التفاعلات الدوائية، بمتاعب الجهاز الهضمي، الصداع، الدوار، وآلام المفاصل.

وللوقاية من هذه التفاعلات يجب أن يقوم المريض الذي يتناول عدّة أدوية في يوم واحد لإعداد خطة يومية تشمل الأدوية، موعد تناولها، وغرض تناولها، وجرعتها.

أو الاستفادة من التطبيقات الخاصة بتناول الأدوية، والتي تنظم مواعيدها للمريض بدقة كبيرة وتحميه من حدوث هذه التفاعلات.

ودعا اتحاد روابط الصيادلة الألمان المرضى لاستشارة الطبيب عند الشكل أو في حال ظهرت أعراض غير مألوفة بعد تناول الدواء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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