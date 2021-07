أمريكي يخسر 100 كيلوغرام من وزنه خلال 3 سنوات

فقد الأمريكي ليفي غاريت 100 كيلوغرام من وزنه بعد تعرضه لنوبة قلبية قبل حوالي 3 سنوات بسبب وزنه الزائد.

وقال ليفي إنّ مشكلته بدأت منذ المرحلة الابتدائية، حيث كان وزنه يفوق أقرانه الأمر الذي جعله ينطوي على نفسه، ولا يتعرف على أصدقاء.

وأكدّ وزنه ظلّ يزيد حتى وصل لأكثر من 185 كيلو غرام في سن ال32 ، وتسبب الوزن الزائد في فقدانه الوعي فجأةً أثناء عمله، ليذهب ثاني يوم للمستشفى لإجراء فحوصات، وأثناء إجراء الفحوصات أصيب بنوبة قلبية، الأمر الذي دفعه لاتخاذ قرارٍ بانقاص وزنه.

حيث قام ليفي خلال السنوات ال3 الماضية باتباع نظام غذائي صارم، كما داوم على الذهاب لصالة الألعاب الرياضية، مما ساعده على فقدان 104 كيلو غرام خلال 3 سنوات فقط.

وقال ليفي الذي أصبح وزنه حالياً 90 كيلو غرام إنّ نظامه الغذائي اليومي يحتوي على 3900 سعرة حرارية، وبأنّه أصبح عاشقاً لرياضة كمال الأجسام ويمارسها بشكل يومي لمدة ساعة ونصف.

