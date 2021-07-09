تسريبات تكشف مواصفات هاتفي غوغل الجديدين

أكدّت التسريبات الواردة من داخل شركة غوغل الأمريكية استعداد الشركة لإطلاق هاتفين جديدين بمواصفات مميزة ستطلق عليهما Pixel 6 وPixel 6 Pro.

وسيعمل الهاتف Pixel 6 بمعالج غوغل، ونظام تشغيل Android 12، وستزوده الشركة بشاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و12 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية ما بين 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

أما بالنسبة للهاتف Pixel 6 Pro فسيعمل بنفس معالج الهاتف السابق، وستزوده بشاشة OLED مقاس 6.71 بوصة، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 12 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 48 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و12 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية 128، 256، و512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ مساحتها 12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على 5000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ التسريبات لم تكشف عن موعد طرح الهاتفين الجديدين في الأسواق العالمية ولا عن سعرهما.

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