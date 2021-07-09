منوعات

تسريبات تكشف مواصفات هاتفي غوغل الجديدين

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت التسريبات الواردة من داخل شركة غوغل الأمريكية استعداد الشركة لإطلاق هاتفين جديدين بمواصفات مميزة ستطلق عليهما Pixel 6 وPixel 6 Pro.

وسيعمل الهاتف Pixel 6 بمعالج غوغل، ونظام تشغيل Android 12، وستزوده الشركة بشاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و12 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية ما بين 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

أما بالنسبة للهاتف Pixel 6 Pro فسيعمل بنفس معالج الهاتف السابق، وستزوده بشاشة OLED مقاس 6.71 بوصة، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 12 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 48 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و12 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية 128، 256، و512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ مساحتها 12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على 5000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ التسريبات لم تكشف عن موعد طرح الهاتفين الجديدين في الأسواق العالمية ولا عن سعرهما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك