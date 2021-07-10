شائعات تدهور صحة سامية الجزائري غير صحيحة

فنّدت مديرة فرع دمشق لنقابة الفنانين تماضر غانم الشائعات التي انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن تدهور صحة الفنانة سامية الجزائرية ودخولها المستشفى.

وقالت تماضر إنّ الصورة التي انتشرت على الإنترنت لسيدة الكوميديا والتي ظهرت فيها في فراش المرض من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل الكندوش المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وأكدّت سلامة النجمة السورية، وقالت إنّها تعيش حياتها بشكل طبيعي في دمشق، ولا تعاني من أي مرض.

ودعت مروجي الشائعات للتوقف عن إطلاق مثل هذه الشائعات قبل التأكدّ من صحتها، وقالت إنّ التلاعب بحياة الفنانين وصحتهم ليس أمراً بسيطاً.

يذكر أنّ سامية الجزائري شاركت في الجزء الأول من مسلسل الكندوش الذي عرض في رمضان الماضي وتعرض لانتقادات كبيرة.

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