شركة اسكتلندية توظف “اللصوص” لحماية المنازل

أعلنت شركة اسكتلندية ناشئة عن رغبتها في توظيف اللصوص السابقين لمساعدتها على تأمين المنازل وحمايتها من السرقات.

حيث نشرت إعلاناً طلبت فيه لصوصاً سابقين بخبرة إدانة واحدة في صحيفتهم على الأقل من أجل تقديم الاستشارات حول ثغرات اقتحام المنازل.

وقالت الشركة إنّها ستسعين باللصوص من أجل الطرق التي يستغلها السارقون من أجل التسلل للمنزل وسرقته، وبالتالي إغلاق هذه الثغرات وتعزيز أمان المنزل.

وأشارت الشركة لأنّها استعانت بخبرة لوك هاريس الذي أمضى 12 عاماً في ارتكاب جرائم نهب وسرقة، قبل أن يقلع عن هذه الأعمال قبل 6 سنوات.

وقالت إنّ هاريس يقوم بتقديم النصائح لأصحاب المنازل لأنّه على اطلاع على كافة الطرق التي يبتعها اللصوص من أجل اقتحام المنازل.

وأكدّت بأنها تسعى من خلال هذه الوظيفة لتأمين فرص عمل للصوص تجعلهم يبتعدون عن ارتكاب جرائم السطو والسرقة.

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