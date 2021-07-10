سوني تطلق مكبرات صوتية بتصميم حول الرقبة

كشفت شركة سوني اليابانية عن مكبرات صوتية بتصميم مميز حول الرقبة أطلقت عليه SRS-NB10.

وستأتي المكبرات الصوتية الجديدة بتصميم مميز، وستدعم تلقي المكالمات الصوتية، والاستماع للموسيقى، بالإضافة لدعمها الاقتران مع الأجهزة لبث الصوتيات.

وتتميز هذه المكبرات بعملها بنطاق كامل bass، وبدعمها برامج الترميز SBC، وAAC، مع نطاق يتراوح ما بين 20 هرتز إلى 20000 هرتز.

وقالت الشركة اليابانية إنّ المكبرات الجديدة تتصل بسهولة بالأجهزة الذكية الأخرى، والتلفاز، بالإضافة لدعمه الاتصال بأكثر من جهاز.

وسيحتوي الجهاز على بطارية تجعل المكبرات الصوتية تعمل لمدة 20 ساعة في الشحنة الواحدة، تدعم الشحن السريع عبر منفذ USB-C.

يشار إلى أنّ سوني ستطلق المكبرات الصوتية في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 150 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية