عندما نريد الإجابة على سؤال متى يصبح هاتفك القديم غير آمن للاستخدام لا ينبغي أن نفكر في العمر الافتراضي أو الأضرار المادية التي قد تحدث لهواتفنا الذكية. ولكن في الحقيقة الأمر كله متعلق بنظام التشغيل وتحديثات الأمان وقدرتها على التصدي لجميع التحديات والثغرات الأمنية التي تظهر بين كل حين والأخر.

بطبيعة الحال تختلف هواتف الآيفون عن هواتف الأندرويد اختلافاً جذرياً، على الرغم أنك ستشعر أحياناً أن كل من جوجل وآبل يحاولان اللحاق ببعضهما البعض وتضيف الفجوة الكبيرة المتواجدة بين هواتفهم. إذن سوف نعود للسؤال الذي طرحناه في بداية موضوعنا: متى يصبح هاتفك القديم غير آمن للاستخدام؟

متى يصبح هاتفك القديم غير آمن للاستخدام؟ بالنسبة للآيفون

على الرغم أن معظم مستخدمي هواتف آيفون يقومون باستبدال هواتفهم كل عام أو عامين أو ثلاثة على أقصى تقدير، إلا أن شركة آبل توفي بوعدها وتدعم هواتفها حتى 5 أعوام بعد طرح أو إطلاق الهاتف في الأسواق. في رأيي الشخصي هذا يعتبر سخاء كبير مقارنة بالمنافس.

هذا يعني أنه إذا كنت تمتلك هاتف iPhone 6 الذي تم طرحه في عام 2014 فلن تتمكن من الاستفادة من نظام iOS 14 الذي صدر في عام 2020، ولكن أقصى ما يمكنك الاستفادة به هو نظام iOS 13. أما إذا كنت تمتلك هاتف iPhone 6s فمن المفترض أن أخر إصدار متاح لهاتفك هو iOS 14. ولكن خرجت شركة آبل مؤخراً خلال مؤتمر المطورين وأعلنت أن هاتف iPhone 6s سوف يحصل أيضاً على إصدار نظام iOS 15 وهذا يعني أن الفترة الزمنية قد ارتفعت حدودها حتى 6 أعوام بدلاً من 5 فقط.

بالتأكيد ستكون هناك بعض القيود وبعض المزايا التي لا يمكن لهاتف iPhone 6s الاستفادة منها مع النظام الجديد ولكن على الأقل أنك سوف تكون قادراً على الاستفادة من بعض المزايا وتحديثات الأمان المطلوبة لتحدي الثغرات الأمنية وإصلاح الأعطال وأحدث التصحيحات اللازمة لنقاط الضعف.

ولكن حتى نعطي كل ذي حق حقه، ينبغي أن نعترف بأن البرمجيات الضارة والفيروسات على نظام iOS هي شبه معدومة. فحتى لو كنت تمتلك هاتف iPhone قديم منذ أكثر من 5 سنوات فإن فرص إصابتك بالفيروسات والبرمجيات الخبيثة ضئيلة جداً أو شبه معدومة أيضاً. ولكن هناك مثل شعبي يقول “أن تكون آمناً أفضل من أن تكون آسفاً”.

متى يصبح هاتفك القديم غير آمن للاستخدام.؟ بالنسبة للأندرويد

على الرغم أن هناك اختلافات كثيرة بسبب عدم توحد هواتف الأندرويد مثل هواتف الآيفون، إلا أننا نستطيع أن نقول أنه من الأفضل أن لا يتعدى عمر هاتفك الاندرويد أكثر من 3 سنوات لأنها الفترة القصوى المسموحة من بعض شركات تصنيع هواتف الاندرويد.

ولكن مثلما فعلت آبل مع هاتف iPhone 6 خرجت أيضاً شركة جوجل في عام 2021 وصرحت بأنها تعمل مع شركة كوالكم وسامسونج من أجل توفير التحديثات الأمنية لفترة 4 سنوات كحد أقصى بدلاً من 3 سنوات بدءاً من هذا العام ولكن هذا الأمر ساري لبعض الهواتف فقط وهي بالتأكيد ستكون هواتف الفئة العليا فقط. ويجب أن نتوقع هذا الشيء لأن الشراكة جمعت بين كوالكم وجوجل وسامسونج وهذا يعني أن بعض الهواتف الاقتصادية وهواتف الفئة المتوسطة التي تحتوي على شرائح MediaTek خارج هذه الصفقة.

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هذا العقد ساري بالنسبة لجميع الهواتف التي تحتوي على شريحة كوالكم Snapdragon 888 التي رأيناها في عدد مختلف من الهواتف الرائدة في عام 2021 مثل Xiaomi Mi 11 أو Galaxy S21 أو OnePlus 9 Pro. فلو كنت تمتلك إحدى هذه الهواتف، فهذا يعني أن هاتفك سوف يتلقى ثلاث إصدارات من نظام أندرويد وأربعة سنوات من التحديثات الأمنية.

الميزة الوحيدة في هواتف مثل Google Pixel أنها تحصل على التحديثات الأمنية في نفس يوم إطلاق التحديث من الشركة، ثم تأتي خلفها هواتف سامسونج وموتورولا وشاومي وغيرهم. ولكن إصدار أندرويد 11 الذي تم إطلاقه في عام 2020 لن يصل إلى أي هاتف يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 2 جيجارام. فحتى لو كنت اشتريت هاتف حديث بهذه السعة فلن تكون سعيد الحظ.

سامسونج تحدد إطار زمني خاص بهواتفها الذكية وطالما تمكنت من توفير التحديثات الأمنية لهواتفها لمدة 4 سنوات متواصلين. على سبيل المثال هاتف Galaxy S8 الذي تم إطلاقه في عام 2008 لا يزال يحصل على تحديثات أمنية نصف سنوية وربع سنوية ويمكن ترقيته إلى إصدار أندرويد 9.

ووفقاً للبيان الذي تم نشره من قِبل سامسونج فإن كل من هاتفي Galaxy S10 و Galaxy Note 10 سوف يحصلان على تحديثات أمنية دورية حتى منتصف عام 2023.

كيف تتعامل مع هاتفك عندما تتوقف الشركة عن توفير الدعم له؟

بمجرد أن تتوقف الشركة عن دعم هاتفك الأندرويد فإن هاتفك مُعرض للإصابة بالفيروسات والبرمجيات الضارة بشكل أكثر ضراوة. ولكن كي تبقى في أمان تام يجب أن تعتمد على استخدام برامج مكافحة الفيروسات القوية وخاصة التطبيقات المدفوعة لحماية خصوصيتك.

أيضاً يُفضل أن تعتمد على مدير لكلمات المرور وتستخدم المصادقة الثنائية أينما توافرت أمامك. نصيحة أخيرة في غاية الأهمية وهي ألا تحاول قط أن تقوم بتحميل ملفات التطبيقات من خارج المتاجر الرسمية ولا تحاول النقر على الروابط التي تصلك في رسائل البريد العشوائي.