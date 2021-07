آثار جانبية جديدة لبعض اللقاحات المضادة لكورونا

قامت لجنة السلامة التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، بتحديث المعلومات حول الآثار الجانبية للقاحي “فايرز- بيونتيك” و”موديرنا”.

وبحسب ما نقلت وكالة أنباء “نوفوستي” عن تقرير وكالة الأدوية الأوروبية، فإن استخدام هذين اللقاحين يمكن أن يؤدي إلى التهاب عضلة القلب والتهاب التامور، ولكن هذه الأعراض تم تسجيلها في حالات نادرة للغاية.

ووفق السلطات الصحية الأوروبية، تم اكتشاف 145 حالة لالتهاب عضلة القلب و138 حالة لالتهاب التامور، بعد استخدام 177 مليون جرعة من لقاح “فايزر”، ومن بين حوالي مليوني شخص تم تطعيمهم بـ”موديرنا”، تم تسجيل 19 حالة من أمراض القلب المماثلة.

وفي نهاية شهر يونيو الماضي أعلنت هيئة تنظيم الأدوية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن توسيع قائمة الأعراض الجانية التي قد يسببها لقاحي “فايزر”، و”موديرنا”، وأضافت تحذيرات حول الآثار الجانبية النادرة في شكل التهاب عضلة القلب، أو التهاب التامور.

واستخدمت الولايات المتحدة 300 مليون جرعة من هذه اللقاحات حتى نهاية شهر يونيو، ونتيجة لذلك تم تسجيل حوالي 1200 حالة إصابة بمثل هذه الأعراض.

