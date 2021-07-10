تسريبات – فيديو بزاوية 360 درجة يُظهر هاتف جالكسي S21 FE من جميع الزوايا

إذا كنت تتمنى أن تلقي نظرة على هاتف سامسونج المرتقب جالكسي S21 FE من جميع الزوايا، فليس من الضروري أن تتقيد بالصور فقط. حيث قام المسرب الشهير Evan Blass بتسريب مقاطع فيديو بزاوية 360 درجة تُظهر هاتف جالكسي S21 من جميع الزوايا والتي اتضح من خلالها أن الهاتف سيأتي بأربعة ألوان مختلفة والتي تشتمل على الأخضر (وستراه في الفيديو أدناه) والأبيض والبنفسجي والأسود.

بالتأكيد هاتف جالكسي S21 FE سيكون أفضل من ناحية القيمة والسعر مقارنة بالهاتف القياسي جالكسي S21. ولكن ما يزال نتوء الكاميرا بارز من الخلف أيضاً يحتوي على وحدة تصوير ثلاثية العدسة وكاميرا سيلفي مثقوبة من الأمام. يبدو من خلال الفيديو أن الاختلاف الوحيد في المظهر أن هذا الهاتف سيأتي بتصميم بلاستيكي بدلاً من المعدن.

أيضاً سيكون الهاتف بالكامل بلون واحد فقط بدلاً من المظهر ثنائي اللون الذي رأيناه في العديد من هواتف سامسونج جالكسي S21.

Galaxy S21 FE pic.twitter.com/2P4pehUL9E — Evan Blass (@evleaks) ٧ يوليو ٢٠٢١

بالتأكيد عنصر القيمة مقابل المال هو نقطة البيع الرئيسية لهاتف جالكسي S21 FE، ومن المحتمل أنه سيحتوي على أحدث شرائح المعالجة القوية من كوالكم طراز Snapdragon 888 والتي كان لها الفضل في رؤية سلسلة جالكسي S21 تظهر بأداء صاروخي. ولكن لابد وأن يتنازل هاتف جالكسي S21 FE عن بعض المواصفات لكي يتم بيعه بسعر منخفض.

بالإضافة إلى ذلك هناك بعض الشائعات التي تؤكد على أن الهاتف سوف يأتي بسعر أقل تكلفة من سعر هاتف الجيل الماضي جالكسي S20 FE. أيضاً من المتوقع أن تأتي الشاشة قياس 6.4 بوصة مع بطارية سعتها 4370 ميللي أمبير ولكن من المحتمل أن سامسونج ستقوم بتسويق البطارية على كونها 4500 ميللي أمبير.

على كل حال لم نعد مُضطرين على الانتظار لفترة زمنية طويلة من أجل إلقاء نظرة خاطفة على الهاتف المنتظر. من المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف جالكسي S21 FE خلال حدث سامسونج القادم Unpacked 2021 والذي سوف يُقام في شهر أغسطس القادم.

ولكن يبدو أنه سيكون هاتفاً مميزاً يتمتع بسرعة صاروخية على صعيد مستوى الأداء وكاميرا احترافية من الخلف والأمام وشاشة مذهلة وكل هذا بسعر لن يتخطى حاجز 699$ دولار أمريكي.