متى سوف نرى معالج ابل M2 القادم لأجهزة ماك والايباد برو؟

أعلنت ابل العام الماضي عن معالج Apple M1 الثوري والتي قامت بتصميمه بنفسها لأجهزة الماك بالإضافة إلى أجهزة الايباد برو الجديدة. هذا المعالج أحدث نقلة ثورية على مستوى الأداء ودعم الرسوميات واستهلاك الطاقة مقارنة بمعالجات شركة إنتل.

لا يحب الكثيرون أن يسارعوا باقتناء التقنيات الجديدة تفادياً لحدوث مشاكل غير متوقعة، وأبرز المشاكل التي واجهها البعض كانت عدم توافق التطبيقات بشكل كامل مع المعالج الجديد ذي المعمارية الجديدة، وإن كانت المشكلة قد تم حلها بشكل كبير خلال الأشهر اللاحقة لإطلاق أجهزة ماك بمعالج M1. (كيفية معرفة توافق البرامج مع معالج ابل M1 الجديد)

على جميع المستويات قدم معالج ابل M1 تطوراً ملموساً وأشاد به الغالبية العظمى وخاصةً أيضاً فيما يتعلق بعمر البطارية الذي أدهش مسئولي ابل أنفسهم.

معالج ابل M1 يعتمد على معمارية ARM ومخصص بالكامل للعمل على حواسيب ماك مما يجعلها أفضل في الأداء واستهلاك الطاقة مقارنة بمعالجات إنتل التي تعتمد عليها كافة الشركات المصنعة للحواسيب.

للدقة فإن Apple M1 هي شريحة صغيرة تضم المعالج الرئيسي CPU ومعالج الرسوميات GPU ومعالج الذكاء الاصطناعي Neural Engine وكذلك الذاكرة العشوائية، كلها موجودة معاً في شريحة واحدة، وليس كما في السابق عندما كان يتم شريحة منفصلة لكل شيء. بفضل معالج ابل M1 الذي يحمل نفس معمارية معالجات الايفون والايباد يمكن تشغيل تطبيقات الايفون والايباد على حواسيب ماك.

معالج ابل M2 .. في النصف الأول من 2022

آخر التسريبات على مدار الأسابيع الماضية ترجح بقوة إلى قدوم الجيل الجديد من أجهزة ماك بالجيل الثاني من معالجات ابل الثورية والذي سوف يُعرف باسم ابل M2 خلال النصف الأول من عام 2022.

قبل ذلك تشير بعض التوقعات إلى إطلاق أجهزة ماك خلال النصف الثاني من عام 2021 الجاري بمعالج M1X وهو نسخة مطورة من معالج ابل M1 ولكن بمواصفات أقوى.

أما معالج ابل M2 فكما يشير اسمه سوف يكون نسخة جديدة كلياً من المعالج “الجيل الثاني” بمعمارية جديدة تشبه المعمارية التي سوف تستخدم في معالج A15 القادم في هواتف ايفون 13 نهاية العام الجاري.

ماك بوك آير .. شكل جديد قادم!

بخصوص أجهزة ماك بوك نفسها، سوف تأتي أجهزة ماك بوك آير تحديداً بتصميم جديد وألوان جديدة مثل iMac وتلك تشمل الأزرق والأخضر والأحمر بجانب اللون الفضي والذهبي الذين يبدوان تقليدين نوعاً ما. أيضاً سيتم الحفاظ على نفس الوزن أو تقليله بفضل إزالة مروحة التبريد من الجهاز.