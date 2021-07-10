تسريب فيديو بزاوية 360 درجة لساعة سامسونج القادمة جالكسي Watch 4

على مدار الأسابيع الماضية رأينا بالفعل العديد من التسريبات والعروض الترويجية لساعات سامسونج الذكية المتوقع إطلاقها خلال وقت قريب جداً. هذه التسريبات أعطتنا ما يكفي من التلميحات وبعض التفاصيل عما يمكن أن تبدو عليه ساعة جالكسي Galaxy Watch 4.

ولكننا حتى هذه اللحظة لم نحصل قط على مقطع فيديو كامل من الممكن أن يعطينا فكرة أفضل عما تبدو عليه الساعة. ولكن ما هو رأيكم إذا أخبرناكم بأننا بالفعل حصلنا على مقطع فيديو بزاوية 360 درجة يتم تدويره على الشاشة لكي تتمكنون من رؤية الساعة من جميع الزوايا وبشكل أفضل؟

الفضل يعود لتغريدة Evan Blass على موقع تويتر والتي تضمن مقطع فيديو قصير لعرض ساعة جالكسي Watch 4 على الشاشة بزاوية 360 درجة ويمكنك مشاهدة هذا المقطع في الفيديو أدناه.



https://www.arabapps.org/wp-content/uploads/2021/07/Samsung-Galaxy-Watch-4-Classic-360-Degree-Leaked-Video.mp4

نعم وبكل تأكيد، على الرغم أن مقطع الفيديو لا يحمل معه العديد من التفاصيل التي كنا نود سماعها أو معرفتها، ولكن على الأقل يمكننا الآن التأكد أن ساعة Galaxy Watch 4 شبيهة إلى حد كبير مع ساعة الجيل الماضي Galaxy Watch 3 وشبيهة في نفس الوقت مع ساعة Galaxy Watch Active 2 والتي تتميز بتصميمات مكتنزة مع الأزرار الرشيقة والمظهر العام الذي يوحي ويركز على عنصر النشاط.

وكنا ذكرنا لكم مؤخراً بأنه من المحتمل أن سوار سامسونج القادم Galaxy Watch 4 يحتوي على مستشعر BIA لمراقبة تكوين وعضلات الجسم وهي ميزة استثنائية يتمناها أولئك المستخدمين المهتمين بأمور اللياقة البدنية.

ولكن جميعنا يعلم أن العنصر الأكثر أهمية في ساعة Galaxy Watch 4 هو برنامج النظام، وهو السبب في نجاح هذه الساعة حتى الآن. فالآن لدينا مزيج يجمع بين جوجل وسامسونج من خلال برامج التشغيل WearOS و Tizen بداخل برنامج واحد. بكل تأكيد هذه الميزة ستكون سر نجاح وازدهار ساعة Galaxy Watch 4. ولكن للأسف الشديد هذا المقطع القصير لا يحمل معه أي تفاصيل حول النظام.

على كل حال ومع كثرة التسريبات التي حصلنا عليها مؤخراً يبدو اننا اقتربنا جداً من موعد إطلاق كل من الساعات الذكية Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Classic.