أسماك قرش تسبح تحت راكبي الأمواج في شاطئ أسترالي

التقطت طائرة درون مقطع فيديو وصوراً مرعبة لأسماك قرش كانت تسبح تحت السباحين وراكبي الأمواج بالقرب من شاطئ بوندي في الواقع في مدينة سيدني الأسترالية.

وظهر في مقطع الفيديو شخص كان يجذف بشكلٍ مباشر باتجاه أسماك القرش قبل أن يتوقف بشكلٍ مفاجئ ويبتعد عن المكان، في حين استطاع سباحان آخران من الابتعاد عن المكان باللحظة المناسبة بعد رؤيتهما للأسماك المفترسة.

وعلى الفور قامت السلطات الأسترالية بإطلاق تحذير لمرتادي الشواطئ، وأرسلت رجال الشرطة على دراجات مائية لتحذير الموجودين في المياه من الخطر المحدق المحيط بهم.

يذكر أنّ السلطات الأسترالية أبدت استغرابها من تواجد الأسماك المفترسة في هذا المكان، وقالت إنّها فتحت تحقيقاً لمعرفة الأسباب التي جعلت الأسماك المفترسة تتواجد بالقرب من الشاطئ.

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