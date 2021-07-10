الكشف عن موعد عرض فيلم محمد هنيدي الجديد

كشفت شركة الماسة للإنتاج الفني عن موعد طرح فيلم الإنس والنمس الذي يلعب بطولته الفنان محمد هنيدي.

وأكدّت الشركة المنتجة للفيلم بأنّ الفيلم سيعرض في دور السينما العربية والمصرية ابتداءً من 4 أغسطس القادم.

وسينتمي الفيلم الجديد لإطار الفانتازيا الكوميدية التي يتداخل فيها الواقع مع الخيال العلمي، حيث يحارب البطل كائنات وقوى خفية.

وفيلم النمس والإنس من تأليف وإخراج شريف عرفة، وبطولة نخبة من نجوم السينما المصري يأتي في مقدمتهم محمد هنيدي، سليمان عيد، عمرو عبد الجليل، دينا ويزو، عارفة عبد الرسول، ومحمود حافظ وغيرهم.

يذكر أنّ هذا الفيلم هو الأول لمحمد هنيدي منذ 4 سنوات، حيث كان فيلم عنتر ابن ابن ابن شداد الذي عرض عام 2017 آخر أعماله.

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