“خرطوشة” من لعبة “ذا لينجد أوف زيلدا” تباع بـ 870 ألف دولار أمريكي

شهد دار هيريتج أوكشنز للمزادات بيع خرطوشة نادرة من لعبة ذي لينجد أوف زيلدا بسعر قياسي وصل إلى 870 ألف دولار أمريكي.

وأكدّ أحد المسؤولين في المزاد بأن المزاد بدأ يوم 9 يوليو بشكل جزئي على الإنترنت وسيستمر حتى يوم 12 يوليو الجاري.

وأشار المسؤول لأنّ المزاد سيشهد بيع 443 قطعة، وأوضح بأنّ الخرطوشة التي بيعت برقم قياسي هي أثمن ما فيه.

وقال المسؤول إنّ الخرطوشة التي يعود تاريخها للعام 1987 أصبحت أغلى لعبة فيديو تباع في العالم محطمةً الرقم القياسي السابق الذي سجلته لعبة سوبر براذرز الخاصة بجهاز نينتدو والتي بيعت في أبريل الماضي مقابل 600 ألف دولار أمريكي.

ولم تفصح دار هيرتيج أوكشنز عن هوية الشخص الذي دفع هذا المبلغ الضخم مقابل الحصول على اللعبة.

يذكر أنّ لعبة ذي لينجد أوف زيلدا تعد من أهم الإصدارات بتاريخ ألعاب الفيديو، وإحدى أبرز الألعاب التي أطلقتها نينتدو.

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