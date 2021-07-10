منوعات

عدم ارتداء الكمامة يزيد من احتمال الإصابة بطفرة دلتا

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الخبير الروسي سيرغي نيتيوسوف رئيس مختبر تكنولوجيا النانو الحيوية وعلم الفيروسات بجامعة نوفوسيبيرك الروسية إنّ طفرة دلتا المتحورة من كورونا أسرع انتشاراً من باقي الطفرات الأخرى.

وأشار لأنّ إهمال ارتداء الكمامات يزيد من أعداد الإصابات بدلتا بمقدار مرتين على الأقل، وبرر الأمر بأنّ عدد تكاثر طفرة دلتا يصل ل5 بزيادة 2 عن عدد تكاثر طفرات كورونا الأخرى.

ودعا الناس للالتزام بارتداء الكمامات، وقال إنّ الإصابة بالسلالة الجديدة في المطعم أو في الأماكن العامة أمر وارد جداً.

وأكدّ بأنّ مؤشر عدد تكاثر الفيروسات معروف منذ عقود، لكنّ تحديده يعد أمر صعب جداً، ويحتاج لجمع الإحصاءات.

يذكر أنّ سلالة دلتا المتحورة من كورونا انطلقت من الهند، وتسببت بزيادة أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس في كافة الأماكن التي انتشرت فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك