عدم ارتداء الكمامة يزيد من احتمال الإصابة بطفرة دلتا

قال الخبير الروسي سيرغي نيتيوسوف رئيس مختبر تكنولوجيا النانو الحيوية وعلم الفيروسات بجامعة نوفوسيبيرك الروسية إنّ طفرة دلتا المتحورة من كورونا أسرع انتشاراً من باقي الطفرات الأخرى.

وأشار لأنّ إهمال ارتداء الكمامات يزيد من أعداد الإصابات بدلتا بمقدار مرتين على الأقل، وبرر الأمر بأنّ عدد تكاثر طفرة دلتا يصل ل5 بزيادة 2 عن عدد تكاثر طفرات كورونا الأخرى.

ودعا الناس للالتزام بارتداء الكمامات، وقال إنّ الإصابة بالسلالة الجديدة في المطعم أو في الأماكن العامة أمر وارد جداً.

وأكدّ بأنّ مؤشر عدد تكاثر الفيروسات معروف منذ عقود، لكنّ تحديده يعد أمر صعب جداً، ويحتاج لجمع الإحصاءات.

يذكر أنّ سلالة دلتا المتحورة من كورونا انطلقت من الهند، وتسببت بزيادة أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس في كافة الأماكن التي انتشرت فيها.

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