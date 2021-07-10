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ثغرة أمنية تدفع مايكروسوفت لإطلاق تحديثات طارئة

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت شركة مايكروسوفت الأمريكية سدّها الثغرة التي اكتشفتها في خدمات Windows Print Spooler.

وقالت الشركة الأمريكية إنّها اكتشفت ثغرة PrintNightmare البرمجية، والتي تتيح للقراصنة المجال لاختراق الأجهزة، وتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد، أو تثبيت برمجيات تهدد أمن بيانات مستخدمي الحاسوب.

وأشارت مايكروسوفت لإطلاقها تحديثات برمجية طارئة لأنظمة ويندوز7 رغم توقفها عن دعمها منذ عام، وقالت إنّها ستطلق تحديثات ل Windows 10 و Windows Server 2019، و Windows Server 2012 R2، و Windows Server 2008و Windows RT 8.1 خلال الفترة القادمة.

ودعت الشركة الأمريكية المستخدمين لتحميل التحديثات التي أطلقتها يوم 6 يوليو الجاري، وتثبيتها، بالإضافة لتثبيت التحديثات التي ستطلقها لاحقاً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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