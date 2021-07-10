موتورولا تطلق هاتف جديد بكاميرا بدقة 108 ميغا بيكسل

أزاحت شركة موتورولا الأمريكية النقاب عن هاتفٍ جديد بكاميرا رائعة ومواصفات مميزة أطلقت عليه Motorola Edge 20.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 870 5G ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 650 ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الأمريكية هذا الجهاز بشاشة OLED مقاس 6.67 بوصة، ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، بتردد 90 هرتز، ومعدل سطوع 400 شمعة، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 108 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 16 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية 256 و512 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4230 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تكشف عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

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