“هاي غير” تطلق حبل قفز لحرق السعرات الحرارية

رفعت شركة هاي غير المختصة في صناعة أدوات اللياقة البدنية النقاب عن حبل قفز ثوري مناسب أطلقت عليه هاي روب.

وقالت هاي غير إن الحبل الجديد قادر على الاقتران بالتطبيق الرسمي للشركة، وتتبع عدد القفزات التي يقوم بها المستخدم وسرعته، بالإضافة لعدد السعرات التي يتم حرقها خلال التمرين.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ التطبيق سيكون قادراً على تتبع نشاط المستخدمين وتزويدهم بالبيانات خلال التمرين.

ويتميز تطبيق الشركة الذي يقترن مع الحبل بقدرته على اختيار التدريبات التفاعلية بما يتناسب مع أهداف اللياقة البدنية التي يسعى لتحقيقها الشخص من خلال التطبيق.

وأكدّت الشركة قدرة الحبل على المزج ما بين تمارين القلب وتمارين القوة من أجل حرق السعرات الحرارية وتقوية أداء القلب.

يذكر أنّ هاي غير ستطلق حبل القفز الذكي الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 39 دولار أمريكي مع اشتراك في تطبيق هاي غير لمدة عامٍ كامل.

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