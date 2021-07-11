وائل كفوري يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة

شوق الفنان اللبناني وائل كفوري عشاقه لأغنية البنت القوية التي سيطرحها يوم الأحد 11 يوليو الجاري.

حيث نشر الفنان اللبناني على حسابه الرسمي في موقع إنستجرام جزءاً من فيديو كليب الأغنية، وعلّق على المقطع بالقول البنت القوية، الأحد 11 يوليو، الساعة 12 بتوقيت بيروت على جميع التطبيقات الموسيقية.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على الإنترنت، ونال إعجاب عشاق النجم اللبناني الذين عبّروا عن شوقهم للاستماع للأغنية الجديدة التي سيطلقها نجمهم المفضل.

يذكر أنّ وائل كفوري حقق نجاحاً كبيراً بأغنية كلنا مننجز التي كانت تتر مسلسل دان تاون.

وأغنية كلنا مننجز من كلمات علي المولي، وألحان جمال ياسين، ورامي شلهوب، وإنتاج شركة فالكون فيلمز لصاحبها صبحي سنان، وشركة كرافت ميديا لصاحبها حمدي بدر.

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