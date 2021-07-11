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مايكروسوفت تستعد لإطلاق خدمة سحابية مميزة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استجابت شركة مايكروسوفت الأمريكية لطلب مستخدميها، وأكدّت استعدادها لإطلاق خدمتها السحابية.

وقالت الشركة الأمريكية إنّها ستكشف خلال حدثها التقني السنوي Microsoft Inspire المقرر عقده ما بين 12 و15 يوليو الجاري عن تقنيات جديدة قامت بتطويرها أبرزها خدمة سحابية جديدة مخصصة للأجهزة العاملة بنظام ويندوز أطلقت عليها Cloud PC.

وأشارت مايكروسوفت لأنّ الخدمة الجديدة ستكون شبيهة بخدمات غوغل السحابية، وستتيح للمستخدم المجال لتخزين البيانات فيها، بالإضافة لإمكانية الوصول لهذه البيانات من خلال أي حاسوب يعمل بأنظمة ويندوز.

وأكدّت الشركة الأمريكية بأنّ الخدمة الجديدة لن تتطلب تقنيات عالية، وستعمل بواجهة استخدام مبسطة وسهلة الاستخدام، وستوفر للمستخدمين مساحات كبيرة لتخزين البيانات وحفظها من الضياع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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