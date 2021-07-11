نانسي عجرم تطلق ألبوم Nancy 10

أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ألبومها الجديد Nancy 10 على تطبيق سبوتيفاي للموسيقى.

وتضمن الألبوم الجديد 14 أغنية طرحت النجمة اللبنانية 4 منها في وقتٍ سابق، في حين كشفت عن باقي الأغاني يوم الإعلان عن الألبوم.

وتعاونت نانسي عجرم في هذا الألبوم مع عددٍ من الشعراء والملحنين من لبنان ومصر، كما قامت بتصوير جميع الأغاني على طريقة الفيديو كليب.

وتضمن الألبوم الجديد على أغاني ما تعتذر، هيدا أنا، يا ناس قولولي، مية وخمسين، ياما، حاجات خصوصية، حياة، عاتب ولوم، على شانك، حاجات خصوصية، سلامات، بالإضافة لأغنية مشكلتك الوحيدة، حبك بقوي، وبدي حدا حبو.

يذكر أنّ النجمة اللبنانية أحييت قبل مدّة حفلاً فنياً في مصر بحضور الجماهير وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية