ZTE تطلق هاتف جديد بسعرٍ رخيص

كشفت شركة ZTE الصينية عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات مميزة وسعرٍ رخيص أطلقت عليه ZTE Blade A31.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج Snapdragon 768G الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.52 بوصة ودقة عرض 720*1600 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مقاس 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 128 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، مكان لتركيب شريحتي اتصال، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة بسعر يصل إلى 200 دولار أمريكي.

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