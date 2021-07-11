هاتف سامسونج جالكسي S21 FE يعاني من نقص حاد في الإنتاج

مما لا شك فيه أن هاتف سامسونج جالكسي S21 FE واحداً من أكثر الهواتف الذكية المنتظرة هذا العام. والسبب ببساطة شديدة أنه من المتوقع أن يقدم تجربة رائعة بسعر ميسور التكلفة مقارنة بسلسلة هواتف جالكسي S21. ولكن مشكلة النقص الحاد الذي يعاني منه سوق الرقائق والشرائح الإلكترونية قد يؤثر على عملية إنتاج الهاتف.

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بعض التسريبات على إحدى مواقع التقنية الكورية أفادت بأنه سيتم إطلاق الهاتف في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا فقط. سيحتوي الهاتف على إحدى أفضل وأقوى شرائح المعالجة من كوالكم طراز Snapdragon 888. بالرغم من ذلك تشير التسريبات إلى أنه من المحتمل أن تعتمد سامسونج على شرائحها الخاصة أيضاً Exynos 2100.

هذه هي ليست المرة الأولى التي نرى فيها تقارير تفيد بأن هاتف سامسونج جالسي S21 سوف يتم إطلاقه في الولايات المتحدة وأوروبا فقط. حيث أشارت بعض المصادر الأخرى في كوريا إلى أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق الهاتف في أوروبا والولايات المتحدة فقط.

بالإضافة إلى ذلك فهي ليست المرة الأولى التي نسمع فيها أن هناك احتمالية بأن تعتمد الشركة على كلتا النوعين من شرائح المعالجة Snapdragon و Exynos بسبب النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية.

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وبهذا الشكل تنضم شركة سامسونج إلى شركة جوجل في إطلاق هاتف ذكي في بعض الدول دون غيرها، حيث قامت جوجل في وقت سابق من عام 2021 بإطلاق هاتف Pixel 5a في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية فقط.في الواقع لسنا متأكدين من هذه الأخبار حتى الآن، ولكن ينبغي أن تستعد لاستيراد هاتف سامسونج جالكسي S21 FE من الخارج إذا كنت تنوي شراءه.