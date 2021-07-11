تحديث iOS 14.7 – كيف سيقوم بإصلاح مشكلة الوايفاي؟

مؤخراً ظهرت مشكلة غريبة في الايفون والايباد في شبكات الوايفاي والتي تتوقف عن العمل إذا كان اسمها يحتوي على علامة النسبة المئوية “%”.

وجود علامة النسبة المئوية “%” في اسم شبكة الوايفاي لن يجعل الوايفاي يعمل ولا المزايا الأخرى المتعمدة عليها مثل الـ Airdrop، كما أن إعادة ضبط الشبكة لن يُعيدها للعمل مرة أخرى.

علامة النسبة المئوية يتم استخدامها بكثرة في لغات البرمجة من أجل تعيين المخرجات، وهذا الخلط ربما هو المتسبب في المشكلة.

نصيحة؛ لا تقم بتسمية شبكات الوايفاي بشكل يحتوي على علامة النسبة المئوية أو أي من العلامات الخاصة.

تحديث iOS 14.7 وحل المشكلة

تحديث iOS 14.7 هو التحديث الجديد القادم والمنتظر لتحديثات الايفون، وفيه تم حل المشكلة الخاصة بتسمية شبكة الوايفاي.

المشكلة المزعجة للغاية لأنه اشتكى البعض من انقطاع شبكات الوايفاي بشكل دائم عند الاتصال بشبكة وايفاي ذات اسم مشبوه يحتوي على علامة النسبة المئوية، وأفاد آخرون بعمل الوايفاي مجدداً بمجرد عمل إعادة ضبط إعدادات الشبكة.

تحديث iOS 14.7 للايفون و iPadOS 14.7 للايباد يقوم بإصلاح عدة مشاكل في النظام مثل مشكلة الوايفاي بجانب مشاكل في إدارة طاقة البطارية مع تحسينات صغرى هنا وهناك كإضافة خيار جودة الهواء لتطبيق الطقس.

تحديث iOS 14.7 سوف يصدر خلال الأسابيع القادمة وقد يكون هو التحديث الأخير قبل إطلاق تحديثات iOS 15 و iPadOS 15 الكبرى في شهر سبتمبر المقبل.