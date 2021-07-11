إليك سبب عدم حديث شركة OnePlus عن تصنيف IP لهاتف OnePlus 9 Pro

بالطبع وكما تعلمون أن شركة OnePlus أطلقت هاتف OnePlus 9 Pro في الربع الأول من عام 2021، وبالتأكيد يتمتع الهاتف بتصنيف عالي لمقاومة الماء والغبار IP68. ولكن الغريب في الأمر أن الشركة لا تصرح بذلك على الصفحة الخاصة بالهاتف على موقعها الرسمي. وهذا الأمر يجعلنا نتساءل لماذا لا تهتم شركة OnePlus بنقطة بيع رئيسية مثل تلك؟

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وفي سياق هذا الأمر قرر Pete Lau وهو الشريك المؤسس لشركة OnePlus التحدث عن هذا الأمر على موقع Weibo قائلاً ” إن إحدى مزايا هاتف OnePlus 9 Pro القليلة هي ميزة تصنيفه العالي لمقاومة الماء والغبار والتي حققناها على أكمل وجه ولكننا لا نريد الحديث عنها بشكل علني”.

ربما السبب في ذلك أن Pete Lau يعلم أن شهادة IP تتم في ظل ظروف مختلفة تماماً عن تلك التي يختبرها المستخدم العادي. وأضاف Lau في حديثه قائلاً ” بالنظر إلى بيئة وظروف الاستخدام الفعلية لجميع المستخدمين فهي مختلفة تماماً، ومن المستحيل الصمود والنجاح في هكذا اختبار” ورد Lau على مستخدم قال أنه غمر هاتفه بالماء عدة مرات دون أي مشكلة وأخبره بالآتي “أن هذا الأمر غير موصى به ويجب أن تعتني جيداً بهاتفك”.

هل حان الوقت لاختبار IP أكثر دقة؟

بالتأكيد المسؤول التنفيذي في شركة OnePlus لن يكون مخطئاً إذا لاحظ أن ظروف الاختبار تختلف تماماً عن مواقف العالم الحقيقي. في عام 2015 قدمت شركة سوني مزيداً من الوضوح عن هذا الأمر من خلال غمر هاتف Xperia في الماء ثم إخراجه بلطف، ولكن يبدو أن اختبارات IP الحالية مختلفة عن هذه المواقف.

يبدو أن Pete Lau يريد أن يكون اختبار IP أكثر صرامة ليعكس مواقف العالم الحقيقي والاستخدامات الفعلية. فإذا تذكرنا في عام 2017 قامت شركة OnePlus بغمر هاتف OnePlus 7 في دلو مليء بالماء على الرغم أن الهاتف كان يفتقر إلى تصنيف IP. ولكن السبب في تجنب الشركة لمثل هذه التصنيفات أنها تكلف المزيد من الأموال. وبهذا الشكل قررت الشركة ألا تهتم بتصنيف IP من أجل هاتفها الرائد OnePlus 9 Pro على الرغم أنها واثقة من قدرته على تخطي اختبار IP Rating.