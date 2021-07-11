أمريكي ينجو من الصاعقة بأعجوبة

نجا شاب أمريكي يُدعى إنريكي غوميز من الموت بأعجوبة، بعدما أنقذته كرة الغولف التي ضربها من صاعقة كانت متجهة نحوه.

حيث كان الشاب البالغ من العمر 18 عاماً يلعب غولف في إحدى حلبات القيادة بولاية تكساس الأمريكية، قبل أن يفاجأ بالصاعقة وهي تتجه نحوه ليضرب كرة غولف بسرعة 142 كيلو مترا بالساعة، لتضربها الصاعقة عوضاً عنه قبل أن يجري ويسقط على الأرض لينجو من الموت بأعجوبة.

وحظي مقطع الفيديو الذي صوّر الحادثة المرعبة بانتشار كبير على الإنترنت، وأبدى العديد من الأشخاص تعاطفهم معه، وقالوا إنّه كان محظوظاً جداً، وبأنّه نجا من الموت بفضل كرة الغولف وسرعة بديهته.

من جهةٍ أخرى قال المسؤولون عن حلبة القيادة، إنّهم لم يقوموا بإخلاء المكان، بل طلبوا من الجميع الدخول للداخل، وعملوا بالبروتكولات المتّبعة في مثل هذه المواقف.

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