إنفينكس الصينية تطلق هاتفا جديدا ببطارية بسعة 6000 ميلي أمبير

كشفت شركة إنفينكس الصينية عن هاتفٍ جديد بمواصفات مميزة، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير أطلقت عليه Infinix HOT 10S.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Media Tek Helio G85 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة تصل سرعة استجابتها ل90 هرتز، تقوم بتحميل جلسات الألعاب دون أي تأخير، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة للسيلفي، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للزيادة، من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 160 دولارا أمريكيا.

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