عطل في التكييف يدفع راكباً لفتح مخرج الطوارئ في الطائرة

شهد مطار شيريميتفو الواقع في العاصمة الروسية موسكو حادثةً غريبةً، حيث قام راكب بفتح مخرج الطوارئ قبل إقلاع الطائرة المتجهة نحو أنطاليا بسبب تعطل جهاز التكييف فيها.

وأكد الركاب الذين كانوا متواجدين على متنها بأنّ جهاز التكييف تعطل أثناء وجود الطائرة على المدرج، وبأنّهم جلسوا بداخلها لساعة كاملة دون أن يعمل جهاز التكييف، وهذا ما أجبر أحد الركاب على فتح مخرج الطوارئ بعد وقوع حالات إغماء بين الركاب بسبب الحر الزائد.

يشار إلى أنّ الشركة المسؤولة عن الطائرة تقدمت بالاعتذار للركاب، وقامت بنقلهم لطائرة أخرى طارت بهم نحو وجهتهم.

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