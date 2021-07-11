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آسوس تستعد لعقد مؤتمر لعرض أجهزة جديدة للطلاب

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت شركة آسوس التايوانية استعدادها لعرض مجموعة من الأجهزة الجديدة المناسبة للطلاب، في مؤتمر ستعقده يوم 15 يوليو الجاري.

وقالت الشركة التايوانية إنّ الحفل سيقام بشكلٍ افتراضي على الإنترنت، وسيتم خلاله عرض بعض المنتجات الجديدة التي تدعم العملية التعليمية تحت شعار Thoughtfully Simple.

ولم تفصح الشركة عن المنتجات التي ستطرحها، لكنّها أكدت على أنّ المنتجات الجديدة ستدعم مواكبة الاتجاه السائد للتعليم الرقمي، كما تتكامل مع التطور التعليمي السريع.

يُذكر أنّ التسريبات أكدت أن الأجهزة الجديدة ستضمن أجهزة كروم بوك، وأجهزة لوحية جديدة بمواصفات ترضي الطلاب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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