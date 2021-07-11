هاتف ايفون 12 ميني – هل فعلاً يستحق الشراء؟

هواتف ايفون 12 متوفرة بأربعة إصدارات مختلفة: أصغرها وأرخصها ثمناً هو ايفون 12 ميني iPhone 12 Mini. الآن وبعد أشهر من طرحه في الأسواق لا يزال هناك تساؤل عن جدوى اقتناء هذا الإصدار وإن كان حقاً يستحق الشراء.

ابل استجابت لمطالب الكثير من المستهلكين بالعودة من جديد وإطلاق هواتف ايفون صغيرة الحجم، ولم تطلق ابل هاتفاً واحداً صغير الحجم بل هاتفين: الأول هو هاتف ايفون SE المحدث إصدار 2020 ثم هاتف ايفون 12 ميني لاحقاً نهاية عام 2020.

هاتف ايفون SE هو عبارة عن نسخة محسنة من هاتف ايفون 8 وبسعر رخيص نسبياً، في حين أن ايفون 12 ميني يحمل نفس المواصفات الداخلية الأحدث لبقية هواتف ايفون 12 مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

من ناحية المواصفات التقنية، يحمل هاتف ايفون 12 ميني مواصفات هاتف ذكي راقٍ بامتياز مع شاشة بقياس 5.4 إنش من نوع Super Retina XDR وسماعات ستريو وميزة مقاومة الماء والأتربة ومعالج A14 الأحدث، لكن هناك على الجانب الآخر بعض السلبيات الواضحة في الجهاز.

ايفون 12 ميني .. بطارية سيئة

حجم أصغر للهاتف يعني بالضرورة سعة بطارية أقل ومهما حاولت ابل تحسين استهلاك النظام والمكونات الأخرى للطاقة سوف يظل عمر البطارية دون التوقعات.



هاتف ايفون 12 ميني هو الهاتف الأصغر بين سلسلة ايفون 12 وسعة البطارية فيه تبلغ 2227 ملي أمبير، وهي تقريباً نصف سعة البطارية في هواتف الأندرويد المنافسة. (استهلاك الطاقة يختلف بين الايفون وهواتف الأندرويد لكن تظل سعة البطارية أمراً حاسماً في تحديد عمر البطارية).

بطارية ايفون 12 ميني يمكنها أن تدوم حتى 5 ساعات عند مشاهدة الفيديو عبر يوتيوب على سبيل المثال (من 100% حتى 0%) وذلك رقم أقل من المتوسط.

عمر البطارية بالنسبة للبعض على قائمة أولوياتها لذا إذا كنت تود عمر بطارية يدوم لفترة أطول ربما يمكنك التفكير في هاتف آخر.

شاشة صغيرة

التقطة التسويقية لهاتف ايفون 12 ميني هو كونه صغير الحجم بشاشة صغيرة بقياس 5.4 إنش، هذا أمر جيد للبعض رغم أنك سوف تلاحظ صغر الشاشة مع استخدام التطبيقات المختلفة.

من أجل ذلك إن كنت تتساءل عن اقتناء ايفون 12 ميني، فنحن ننصحك باقتناء ايفون 12 أو ايفون 12 برو بشاشة أكبر بقياس 6.1 إنش وعمر بطارية أطول.