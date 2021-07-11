أمازون تستعد لطرح أجهزة تراقب “نوم المستخدمين”

تستعد شركة أمازون الأمريكية لطرح أجهزة استشعار رادار تراقب أنماط النوم لدى الناس أطلقت عليها Radar Sensor.

وقالت الشركة الأمريكية إنّها حصلت على الضوء الأخضر لاستخدام تقنية مستشعر الرادار من أجل اكتشاف الحركة في ثلاثة أبعاد، وتمكين وظائف تتبع النوم بدون ملابس.

وأكدّت أمازون بأنّ أجهزتها الجديدة ستدعم بمكبرات صوتية يتم تنشيطها بالصوت، وستكون قادرة على مراقبة النوم بدقة، وتتبع وظائف النوم بدون تلامس.

وأشارت الشركة الأمريكية لأنّ الأجهزة الجديدة قادرة على التعرف على مشكلات النوم المحتملة، وتقديم نصائح للمستخدمين لتجنبها.

يذكر أنّ أمازون لم تكشف عن التفاصيل الأخرى المتعلقة بهذه الأجهزة، ولا عن سعرها أو موعد طرحها في الأسواق العالمية.

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