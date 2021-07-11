تطبيقات الأسبوع للأندرويد – مجموعة تطبيقات رائعة وعروض مميزة لفترة محدودة!

أهلاً ومرحباً بكم في عدد جديد من مقالة الاندرويد الأسبوعية التي نقدم لكم فيها مجموعة من أقوى وأفضل التطبيقات والألعاب التي تستحق التجربة والتثبيت على هواتفكم الاندرويد. ننصحكم وبشدة الاهتمام بمتابعة موقع أخبار التطبيقات يوم الأحد من كل أسبوع لأنه بنسبة كبيرة جداً سوف تجدون مجموعة رائعة وجديدة من تطبيقات الاندرويد والآيفون.

بعض من هذه التطبيقات قد تكون في الأساس تطبيقات مدفوعة ولكنها متاحة مجاناً لفترة محدودة أو تُباع بأسعار رمزية مُخفضة وربما تكون سعيد الحظ وتلحق الفرصة وتقوم بتثبيتها على هاتفك قبل فوات الأوان. ولكن لماذا نطيل عليكم المقدمة، دعونا نتعرف سوياً على باقة من أقوى وأهم التطبيقات التي أعددناها من أجلكم هذا الأسبوع.

1- 4K Camera – Filmmaker Pro Camera



لا نعلم ماذا نقول لكم، ولكن يجب أن تتأكدوا أن هذه الفرصة لن تكون متاحة لمرة ثانية. تطبيق 4K Camera هو تطبيق تصوير احترافي مدفوع في الأساس ولكنه متاح مجاناً لفترة محدودة. هذا التطبيق يجعلك قادر على تصوير لقطات ومقاطع فيديو عالية الجودة حتى وإن لم يكن لديك خبرة مُسبقة في عالم التصوير الفوتوغرافي.

ولكن إذا كانت لديك الخبرة وتعرف بالضبط ما يمكن فعله على هذا التطبيق فيمكنك الانتقال من الوضع التلقائي الذكي إلى الوضع اليدوي للتعديل يدوياً على مستوى التعرض وتوازن اللون الأبيض ونسب التباين ومستوى حساسية ISO والمؤقت الزمني ومعدل بت الفيديو ومعدل الإطارات والعديد من الإعدادات المتطورة الأخرى. فقط اغتنم الفرصة وسارع بالتحميل لأن فترة العرض ستنتهي خلال وقت قريب جداً.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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2- Fast Video Splitter

هل ترى العديد من أصدقائك الذين يقومون بإضافة لقطات مميزة على تطبيق الواتساب وتريد أن تكون مثلهم؟ بالتأكيد جميعنا يرغب في ذلك. تطبيق Fast Video Splitter سيساعدك على إنشاء لقطات مميزة واحترافية لمقاطع فيديو مدتها 30 ثانية، وبهذا الشكل لن تشعر بالحرج مرة ثانية لكي تطلب أي حالة من أصدقائك. هذا التطبيق يقوم بشكل تلقائي بتقسيم أي مقطع فيديو إلى لقطات مدتها 30 ثانية فقط، ولكن بالطبع يمكنك تحديد المدة الزمنية بشكل يدوي حسب رغبتك.

جميع اللقطات التي سوف تقوم باقتصاصها ستكون متواجدة في تطبيق المعرض على هاتفك. التطبيق لا يحتاج لاتصال إنترنت إلا فقط أثناء مشاركة الحالة الخاصة بك. تطبيق رائع وبدون شك ستحتاج له في إحدى المرات ولحسن الحظ أنه متاح مجاناً لفترة محدودة.

السعر : مجاني

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3- Edge Side Bar

تطبيق Edge Side Bar سيجعل من السهل عليك الوصول إلى جميع تطبيقاتك وفتحها بسرعة دون أن تثقل كاهلك بعناء التعب والبحث عن تطبيقات أعمالك والتمرير في نوافذ الشاشة الرئيسية على هاتفك. فقط قم بالتمرير على حافة الهاتف وسوف تجد جميع تطبيقاتك التي تستخدمها بكثرة أمامك في مكان واحد.

والأفضل من ذلك أنه يمكنك تخصيص الشريط الجانبي الذي يحتوي على التطبيقات وتغيير مدى حدته ولونه وشفافيته ويمكنك اختيار مكان تواجده أيضاً.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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4- Default App Manager أفضل تطبيقات الاندرويد لإدارة الملفات



مدير التطبيقات الرائع أصبح أخيرا بسعر مغري جداً لا يتعدى 2$ دولار أمريكي. ولكن ما الذي يمكن فعله على مدير التطبيقات هذا تتساءل؟ ببساطة شديدة مدير التطبيقات هذا يمتاز بواجهة مستخدم نظيفة وبديهية ويمكنك من خلاله فتح وتشغيل أي ملف أو وسائط متواجدة على ذاكرة هاتفك.

من خلاله يمكنك تعيين التطبيقات الافتراضية لتلقي رسائل البريد الإلكترونية وتصفح الإنترنت وتطبيق الكاميرا وتطبيق المعرض ومشغل الموسيقى وما إلى ذلك. فقط كل ما عليك فعله هو أن تختار الفئة وتختار التطبيق الافتراضي المرتبط بها.

السعر : 1.99$ لفترة محدودة

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5-تطبيق للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية دردشاتي !

تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجّاني

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6- Snipback

هناك العديد من تطبيقات تسجيل الصوت المجانية على متجر جوجل بلاي، ولكن ليست جميعها مثل تطبيق Snipback المتاح مجاناً لفترة محدودة. هذا التطبيقات سوف يساعدك على التقاط أي صوت أو أي همس موجود في محيط المكان الذي يتواجد به الهاتف وسوف يحفظ التسجيلات بجودة صوت نقية وعالية وواضحة ويتيح لك على إنشاء ملاحظات على التسجيلات لكي تتمكن من العودة لها لاحقاً ومراجعتها بشكل أفضل.

يمتاز التطبيق بواجهة نظيفة وبسيطة جداً وهناك ميزة رائعة وهي إخفاء أيقونة التطبيق من على الشاشة الرئيسية أثناء عملية التسجيل وهناك وضع الاسترداد للحصول على آخر التسجيلات الصوتية التي تمت في المكان حتى وبدون أن تقوم بتشغيل التطبيق. يمكنك اختيار جودة الصوت وترتيب التسجيلات الصوتية وتحديد وقت التسجيل وما إلى ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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7- CamPic DSLR Camera

الحقيقة الوحيدة التي لا يختلف عليها اثنان هي أنه من المستحيل الحصول على صور رائعة بدون أن نقوم بتحريرها والتعديل عليها، وبالتأكيد هذا الأمر لن يحدث إلا باستخدام إحدى أفضل تطبيقات التحرير الاحترافية.

جميع الصور التي تراها على مواقع التواصل الاجتماعي وتجعلك تشعر بالذهول من جمالها ووضوحها هي في الحقيقة وصلت لهذه الدرجة من الجمال بفضل تطبيقات التحرير. ولذلك أنت تحتاج لتطبيق مثل CamPic وهو عبارة تطبيق كاميرا ومحرر صور احترافي لنظام أندرويد متاح مجاناً لفترة محدودة. التطبيق يحتوي على ميزة التعرف التلقائي على الوجوه ويشتمل على أكثر من 30 مرشح تم إعدادهم مُسبقاً والعديد من التأثيرات السحرية ووضع HDR لتحسين الصور التي تم التقاطها في مشاهد منخفضة الإضاءة.

باختصار شديد ستكون قادراً على تحويل لقطاتك وصورك الشخصية إلى صور مذهلة تتباهى بها أمام أصدقائك على مواقع التواصل أو تشاركها مع أفراد عائلتك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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8- Slenderman Remastered أفضل العاب الرعب على الاندرويد



هل تعشق ألعاب الراعب والمغامرة؟ ومن منا ليس كذلك. لعبة Slenderman Remastered هي لعبة رعب مخيفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

سنحاول ألا نحرق لكم القصة، ولكن فكرة اللعبة الأولية تحكي عن شخص اسمه إدوارد يعشق الخوارق الطبيعية وقرر أن يتفقد مصحة نفسية مهجورة في منطقة نائية ولكن يبدأ في مواجهة أشياء غريبة تحدث في هذه المصحة لدرجة أنه سوف يواجه صعوبة في العثور على مخرج منها والتي أصبحت وكأنها متاهة. اللعبة رائعة جداً وستجعلك تقضي وقت ممتع في وكرك المظلم ليلاً.

السعر : مجاني لفترة محدودة