امرأة تحاول فتح باب الطائرة أثناء طيرانها

شهدت الرحلة التابعة لشركة طيران أمريكان إيرلاينز والتي كانت متجهة يوم 6 يوليو الجاري من دالاس إلى شارلوت حادثةً غريبة، حيث قامت راكبة لم تكشف هويتها بمحاولة فتح باب الطائرة أثناء طيرانها في الجو.

وقال الركاب الذين كانوا متواجدين على متن الرحلة بأنّهم شعروا بضجة في مقدمة الطائرة، حيث أبلغهم مضيفو الطيران الذين كانوا يركضون بسرعة نحو مقدمتها بوجود مشكلة، وطلبوا منهم الالتزام بمقاعدهم.

وشاهد الركاب أثناء نزولهم من الطائرة المرأة التي أثارت البلبلة مقيدةً على المقعد، مع وجود لشريط لاصق على فهما.

من جانبها أصدرت الشركة بياناً قالت فيه إنّ المرأة قامت بمحاولة فتح باب الطائرة وقامت بضرب إحدى المضيفات مسببةً إصابة قوية لها.

وأشارت الشركة لأنّها قيدت المرأة حتى انتهاء الرحلة، حيث قام موظفو الطوارئ بنقلها للمستشفى لتقييم وضعها الصحي والعقلي، وللتأكد من معاناتها من مشاكل عقلية قبل وضعها على قائمة المحظورين من السفر على متن طائرات الشركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية