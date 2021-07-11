رئيس اتحاد الأطباء العالمي: الكمامة ستبقى معنا دائماً

قال رئيس اتحاد الأطباء العالمي الألماني فرانك أولريش مونتجومري بأنّ الكمامة ستبقى في حياتنا بشكلٍ دائم.

وأكدّ الطبيب الألماني في لقاء تلفزيوني بأنّ فيروس كورونا يصبح مرضاً عادياً في حال تمتع 85% من سكان الأرض بمناعة ضده عن طريق الحصول على اللقاحات أو عن طريق الإصابة بالمرض والتعافي منه.

وأشار فرانك أولريش مونتجومري بأنّ القضاء على كورونا بشكلٍ كامل في الوقت الحالي غير ممكن، وأكدّ على أنّ الكمامة ستبقى رفيقة الإنسان خلال الفترة القادمة، حيث سيكون عليه ارتدائها في بعض الأماكن التي سيلزم فيها باتباع قواعد التباعد الاجتماعي.

وأوضح بأنّ لقاح كورونا قد يصبح لقاحاً سنوياً يتعين على الإنسان أخذه بشكلٍ سنوي لوقاية نفسه من الفيروس السريع الانتشار.

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