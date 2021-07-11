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صابر الرباعي وسعد المجرد يطلقان “السهرة صباحي”

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق الفنانان صابر الرباعي وسعد المجرد أغنيةً ديو جديدة على قناتهما الرسمية في موقع يوتيوب حملت اسم السهرة صباحي.

وتعاون النجمان العربيان في هذه الأغنية مع المخرج ريدوان الذي قام بإخراج فيديو كليب الأغنية التي احتوت على عبارات باللغة الإنجليزية من تأليف RedOne & pat devine.

وحظي فيديو كليب الأغنية بعدد كبير من المشاهدات على القنوات الخاصة بهما، حيث ترك عشاقهما مجموعة كبيرة من التعليقات المشجعة.

يذكر أنّ الفنان التونسي صابر الرباعي يستعد حالياً لطرح ألبوم جديد يحتوي على أغاني جديدة باللهجة التونسية والمصرية، في حين تعد أغنية نادي يا الله التي كتبها كريم العراقي ولحنها طلال آخر أغاني النجم المغربي سعد المجرد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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