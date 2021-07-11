صابر الرباعي وسعد المجرد يطلقان “السهرة صباحي”

أطلق الفنانان صابر الرباعي وسعد المجرد أغنيةً ديو جديدة على قناتهما الرسمية في موقع يوتيوب حملت اسم السهرة صباحي.

وتعاون النجمان العربيان في هذه الأغنية مع المخرج ريدوان الذي قام بإخراج فيديو كليب الأغنية التي احتوت على عبارات باللغة الإنجليزية من تأليف RedOne & pat devine.

وحظي فيديو كليب الأغنية بعدد كبير من المشاهدات على القنوات الخاصة بهما، حيث ترك عشاقهما مجموعة كبيرة من التعليقات المشجعة.

يذكر أنّ الفنان التونسي صابر الرباعي يستعد حالياً لطرح ألبوم جديد يحتوي على أغاني جديدة باللهجة التونسية والمصرية، في حين تعد أغنية نادي يا الله التي كتبها كريم العراقي ولحنها طلال آخر أغاني النجم المغربي سعد المجرد.

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